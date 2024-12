Copa Davis 2024: saiba tudo sobre a despedida de Nadal das quadras

Rafael Nadal durante treino para Copa Davis - Foto: JORGE GUERREROAFP

A Copa Davis de 2024 será o palco do último jogo oficial do espanhol Rafael Nadal, um dos maiores nomes da história do tênis. O tenista fará parte da equipe da Espanha nas fases finais da competição, que ocorre em Málaga. O primeiro desafio será nesta terça-feira, 19, às 13h, diante da Holanda.

Espera-se que o veterano consiga entrar em quadra ainda na primeira fase, que será definida em três jogos, sendo dois de simples e um de duplas. Além de Nadal, a equipe espanhola também conta com Carlos Alcaraz, Pedro Martínez, Roberto Bautista Agut e Marcel Granollers.

Caso garanta a classificação, La Furia volta às quadras na sexta-feira, 22, para enfrentar o vencedor de Alemanha e Canadá, e buscar uma vaga para a grande final, que ocorre no domingo, 24, às 12h. Todas as partidas terão transmissão do DSports, no streaming SKY+.

Para além da importância do torneio, a disputa também aborda a emoção da despedida de Rafael Nadal, ídolo de milhares de fãs do tênis. Alcaraz, conterrâneo e um grande admirador do 'Touro', revelou sobre as expectativas para os próximos dias, afirmando que será muito especial.

"Para mim, era um sonho jogar com Rafa, e o torneio de duplas [nos Jogos Olímpicos] foi muito especial. Representar a Espanha na Davis, estar com ele, compartilhar muitos momentos com ele em seus últimos instantes em quadra, será muito especial para mim e para todo o mundo", disse o espanhol, número 3 do mundo.

Alcaraz indicou que vai aproveitar cada instante ao lado desta lenda do tênis espanhol: "As emoções vão estar presentes. Não quero colocar expectativas nisso, apenas ir e sentir. Tenho certeza de que será um jogo emocionante para todos. Tenho muita sorte de vivenciar isso com ele em quadra, eu adoraria ter compartilhado muito mais, mas guardo comigo todos os momentos com ele."

Para Nadal, a emoção será ainda maior. No entanto, garantiu que não está na Copa Davis para se despedir do tênis, mas sim para competir e garantir mais um título para a sua vitoriosa carreira.

"Não estou aqui para me aposentar. Estou aqui para ajudar a equipe a ganhar. É minha última semana em uma competição por equipes e o mais importante é ajudar o time. As emoções chegarão ao final. Antes e depois, estarei focado no que tenho que fazer", explicou Nadal em coletiva de imprensa.

"Acho que a vida continua e todos os jogadores passam por este processo de aposentadoria. Sou mais um que vai fazer uma mudança em sua vida. Desfrutar do esporte de outra forma", indicou.