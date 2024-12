Com dois jogos em menos de 24h, Fonte Nova revela cuidado com gramado

Arena Fonte Nova, em Salvador - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova será palco de dois grandes jogos em um período de menos de 24 horas. Nesta terça-feira, 19, a Seleção Brasileira encara o Uruguai, às 21h45, pelas Eliminatórias da Copa do mundo de 2026, no dia seguinte, às 18h, o Bahia recebe o Palmeiras pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As partidas em sequência geraram dúvidas sobre a integridade do gramado, principalmente para a partida do Tricolor Baiano, que joga após o duelo do Brasil. Ao Portal A TARDE, a Casa de Apostas Arena Fonte Nova revelou o que fazer para manter uma boa qualidade do campo de jogo.

A Fonte Nova destacou que o último jogo ocorreu há quase duas semanas, no encontro entre Bahia e São Paulo, no dia 5 de novembro e que o período foi importante para preparar o gramado para a jornada dupla.

A Confederação Brasileira de Futebol também fez avaliações positivas das condições do gramado para a partida da seleção.

No cronograma estabelecido, foi realizada a manutenção após as atividades de treino de segunda-feira e nesta terça-feira, assim que a partida da seleção brasileira for finalizada -já perto da 0h-, equipes realizarão ajustes no gramado.

"Como equipamento multiuso, estamos preparados para atender as demandas de jogos e eventos em curto espaço de tempo, mantendo a qualidade de entrega", destacou a Arena.

Na segunda-feira, 18, o programa 'Boleiragem', do SporTV, foi gravado ao vivo direto da Arena Fonte Nova e revelou detalhes da qualidade do gramado.