Esposa de Paquetá se defende após críticas a Salvador e má repercussão

Esposa de Paquetá se defende em redes sociais. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A esposa do jogador da seleção brasileira, Lucas Paquetá, Maria Eduarda Fournier, virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 19, por conta de comentários que fez sobre cidade de Salvador. A influencer relatou ter medo da violência e que iria retirar suas joias para visitar o Pelourinho, no Centro Histórico.

O vídeo foi publicado no 'Close Friends' do Instagram, mas viralizou nas redes sociais. Após a repercussão negativa, a esposa do meio campista se pronunciou, afirmando que não teve o intuito de ser ofensiva.

"Preferi vir falar, porque, nada a ver ficar uma impressão de uma pessoa que eu não sou", começou nas redes sociais.

Duda Fournier ainda ressaltou que acompanhou Lucas Paquetá - que está com a seleção brasileira para partidas das Eliminatórias - pelo desejo de conhecer a capital baiana.

"Quando fiquei sabendo que o jogo ia ser aqui, em Salvador, eu me organizei para vir, por que eu queria conhecer", disse ela.

Ao desembarcar em Salvador, Duda alegou que várias pessoas teriam avisado a capital baiana que está perigoso, até mesmo o motorista aconselhou ela e a amiga a tirarem as joias, quando visitar os pontos turísticos.

A influencer ainda alegou que os vídeos eram em tom de brincadeira, dizendo não ser uma pessoa que goste de "sair para pontos turisticos".

