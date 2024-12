Av. Paralela: motorista é resgatado por helicóptero após mal súbito

O acidente causou reflexos no trânsito da via sentido centro da cidade - Foto: Reprodução / RecordTv

Um acidente na tarde desta terça-feira, 19, mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros na Avenida Paralela, em Salvador. O incidente ocorreu na entrada da via marginal, nas proximidades do Shopping Paralela, no sentido centro, em frente ao parque de diversões.

Segundo informações preliminares divulgadas pela RecordTV, o motorista do veículo teria sofrido um mal súbito enquanto dirigia, o que fez com que ele perdesse o controle do carro. O homem foi socorrido pelos bombeiros e levado inconsciente, em estado de paralisia, por helicóptero, até o Hospital Geral do Estado (HGE).

O acidente causou reflexos no trânsito da via sentido centro. O engarrafamento na Avenida Paralela chegou a atingir a estação Mussurunga, dificultando o tráfego de motoristas que transitavam pela região no horário de pico.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista, mas a ocorrência gerou preocupação entre os motoristas que enfrentaram longos congestionamentos nas vias adjacentes.

A Polícia Militar continuam acompanhando a situação para garantir a segurança dos envolvidos e orientar o fluxo de veículos.