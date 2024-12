Bairros do Subúrbio terão fornecimento de água suspenso nesta quinta; veja lista

Luciano da Matta / Ag. A Tarde - Foto: Rogério von Krüger

O abastecimento de água que atende alguns bairros do Subúrbio Ferroviário na RMS será interrompido nesta quinta-feira, 21, a partir das 8h. De acordo com a Embasa, o serviço possibilita a manutenção preventiva em equipamentos do sistema de fornecimento. [Veja bairros afetados abaixo]

A previsão é de que o serviço seja concluído no final da noite do mesmo dia, quando o abastecimento será retomado de forma gradativa. A normalização total do fornecimento deve ocorrer nas 24 horas após o fim do serviço.



Durante o período, a Embasa recomenda o uso econômico da água armazenada nos reservatórios domiciliares. O abastecimento alternativo por carro-pipa pode ser solicitado através do teleatendimento 0800 0555 195, com prioridade para hospitais, postos de saúde e escolas.

Veja bairros afetados:

> Alto da Terezinha

> Coutos

> Fazenda Coutos

> Moradas da Lagoa

> Nova Constituinte

> Paripe

> Periperi

> Praia Grande

> São Tomé

> Valéria, em Salvador

> Ilha de São João

> Vila Naval de Aratu, em Simões Filho