Jovens mortos por serial killer de Maceió tinham entre 13 e 25 anos

- Foto: Reprodução/Fantástico

Os 10 jovens assassinados em Maceió por um serial killer tinham entre 13 anos e 25 anos. Albino Santos de Lima foi preso no dia 17 de setembro em casa, no bairro da Ponta Grossa, e confessou oito homicídios. A polícia encontrou indícios de que ele cometeu outros dois assassinatos além dos que ele confessou.

Segundo a polícia local, todas as vítimas moravam na mesma região periférica da capital, nos bairros Vergel do Lago, Ponta Grossa e Levada. Elas foram mortas a tiros entre outubro de 2023 e agosto de 2024.

O resultado do exame de confronto balístico realizado na arma apreendida na casa de Albino Santos, no dia em que ele foi preso, confirmou que a pistola calibre 380 foi a mesma usada para assassinar os 10 jovens.

Em depoimento, Albino Santos admitiu que monitorava as vítimas por meio das redes sociais e afirmou que todas faziam parte de uma organização criminosa, mas as investigações mostraram o oposto.

"Nós identificamos 10 vítimas e nenhuma delas tem envolvimento com facção criminosa. Dessas dez, três eram do sexo masculino e sete eram mulheres", afirmou delegada Tacyane Ribeiro, coordenadora da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O advogado Geoberto de Luna que vai tentar provar que seu cliente é um sociopata. Se ele for considerado inimputável ele pode ser tratado em unidades de saúde, como os Caps (Centros de Atenção Psicossocial), ou permanecer com a família já que por resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) os manicômios judiciários no Brasil foram todos fechados.