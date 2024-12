Terror! Popeye será assassino sádico em live action; veja detalhes

Popeye - Foto: Reprodução

A ITN Studios revelou a primeira imagem de 'Popeye', um filme de terror que reinventa o icônico marinheiro como um serial killer. Com direção de William Stead, a produção promete trazer uma trama grotesca e cheia de sangue, estrelando Steven Murphy no papel principal.

Diferente do estilo tradicional do personagem, o filme será uma releitura descrita como "destruidora, atrevida e sangrenta". Segundo informações do Bloody Disgusting, a história mergulha em uma atmosfera perturbadora, com uma nova visão do marinheiro.

Produzido por Rene August, o longa não está relacionado à franquia Poohniverse (Ursinho Pooh: Sangue e Mel). A estreia está marcada para janeiro de 2025 nos Estados Unidos, mas ainda não há data confirmada para o Brasil.