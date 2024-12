Uma das vítimas de ataque com ácido em Feira pode perder a visão

De acordo com a Polícia Civil, a mulher também sofreu queimaduras após entrar em contato com o ácido - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma das cinco vítimas de um ataque com ácido ocorrido em Feira de Santana, na terça-feira, 19, corre o risco de perder a visão. O ataque, que deixou as vítimas com graves ferimentos, foi realizado por uma mulher de 29 anos, que foi presa em flagrante pela Polícia Civil. As vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde, onde receberam atendimento médico de emergência.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher também sofreu queimaduras após entrar em contato com o ácido e foi atendida antes de ser encaminhada à delegacia. O motivo do ataque ainda não foi esclarecido, mas a polícia segue investigando o caso.

Durante a abordagem, a suspeita foi agredida com um tapa no rosto por um policial militar, e o momento foi registrado em vídeo, o que gerou grande repercussão nas redes sociais. A Polícia Militar, por meio de nota, informou que determinou a apuração das circunstâncias que envolveram a agressão, destacando que os policiais são treinados para agir com respeito e profissionalismo, e eventuais condutas inadequadas serão apuradas.

A mulher foi levada para a Central de Flagrantes, onde passou por exames legais e permanece à disposição da Justiça. Durante a prisão, uma faca foi apreendida com ela, mas os motivos do ataque ainda não foram detalhados pela polícia. O caso continua sendo investigado.