Acidente na BA-120 deixa uma pessoa morta e cinco feridas

Acidente na BA-120 deixa uma morta e cinco feridos - Foto: Reprodução | Instagram Brigadas dos Anjos Jacuipenses

Um grave acidente deixou cinco pessoas feridas e uma morta na BA-120, a situação correu nas regiões do município de Riachão do Jacuípe, na manhã desta quarta-feira, 20. As víitimas estavam voltando de uma festa na cidade de Anguerra.

Leia mais:

>> Veículo derruba poste em Salvador e via precisa ser interditada

>> Av. Paralela: motorista é resgatado por helicóptero após mal súbito



Segundo o site Calila Notícias, a Brigada Voluntária Anjos Jacuipense foi acionada em meados das 5h45 com o reporte de um capotamento com múltiplas vítimas.

Seis pessoas estavam dentro do veículo, cinco mulheres e um homem. A vítima fatal foi arremessada para fora do carro e não resistiu aos ferimentos, outra mulher foi resgatada em estado grave.

O coordenador da Brigada, Lucival Souza, relatou ao Calila Notícias, que dois grupos saíram de Pé de Serra, na noite de terça feira, 19, rumando a uma festa em Anguerra.

Enquanto voltavam, o condutor do veículo perdeu o controle após supostamente ter cochilado.

Até então as vítimas não foram identificadas.