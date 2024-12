Veículo derruba poste em Salvador e via precisa ser interditada

A Coelba foi acionada e está no local realizando a retirada do poste - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um grave acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 20, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Um carro se chocou contra um poste na Rua do Ouro, causando grandes danos ao veículo e gerando risco para outros carros na via.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com o impacto da batida, a frente do carro ficou completamente destruída, e o poste caiu sobre o veículo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o poste atravessado na rua, sobre o carro acidentado, e fios caídos sobre um outro veículo estacionado nas proximidades.

A Coelba foi acionada e está no local realizando a retirada do poste para garantir a segurança da área. Após a remoção do poste, será possível retirar o veículo envolvido no acidente.

A via foi totalmente interditada, e agentes da Transalvador estão no local acompanhando a situação e orientando o trânsito.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima, mas o acidente gerou grande transtorno na região, afetando a circulação de veículos.