Operação mira esquema de criação ilegal de gado em terra indígena

- Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) uniram forças para deflagrar, na terça-feira, 19, a Operação Boi Pirata, uma ação que investiga a criação irregular de gado na Terra Indígena Apyterewa, no Pará. O esquema também envolve a venda dos bovinos para frigoríficos com base em fraudes documentais. Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em São Félix do Xingu, Tucumã, Redenção e Parauapebas, além de buscas em duas fazendas usadas nas atividades ilegais e nas residências de investigados.

As investigações têm como base o Relatório Boi Pirata, que apontou irregularidades na movimentação de animais da Terra Indígena Apyterewa. Segundo o documento, bovinos estavam sendo deslocados para fornecedores diretos de frigoríficos utilizando um sistema de triangulação. A fraude envolvia o uso de Guias de Trânsito de Animais (GTAs) com informações falsas.

Leia também:

>> Coronel usou dados de civil para tramar morte de Moraes

>> Autor de plano para matar Lula e Moraes esteve com Bolsonaro 2 vezes

>> Atendimentos da Cotae seguem realizados somente pela internet

De acordo com a Polícia Federal, “a movimentação real dos bovinos não corresponde à registrada nas guias, isto é, eles não transitam de fato pelas fazendas intermediárias – ou, ainda que transitem, não são efetivamente engordados nas fazendas intermediárias”. Essas fazendas intermediárias serviriam apenas para mascarar a origem ilegal dos animais antes de chegarem aos frigoríficos para abate.

A Terra Indígena Apyterewa é uma das mais pressionadas pela pecuária ilegal na região amazônica. O esquema investigado reflete o desafio contínuo de proteger terras indígenas contra a ocupação irregular e as consequências ambientais e sociais da exploração de recursos naturais de forma ilícita.