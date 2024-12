Coronel usou dados de civil para tramar morte de Moraes

Alexandre de Moraes era o alvo do tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira - Foto: Reprodução

A apropriação de dados de um civil envolvido em um acidente de trânsito, em Goiás, foi usada para planejar a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A informação faz parte do relatório da Polícia Federal no inquérito que investiga o planejamento da 'Operação Punhal Verde Amarelo'.

Quatro oficiais do Exército e um policial federal foram presos nesta terça-feira, 19, por suspeita de envolvimento em uma trama que tinha por objetivo assassinar, além do ministro, o presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmin.

Lafaiete Teixeira Caitano se envolveu em uma colisão na BR-060, em Goiás, no Entorno de Brasília. Ele bateu no carro do tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira que, sob a justificativa de lidar com os trâmites burocráticos da batida, fotografou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Lafaiete e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

As informações foram usadas para habilitar a linha no nome do contador goiano em 8 de dezembro de 2022 – uma semana antes do plano de homicídio. O nome teixeiralafaiete230, que também atende pelo codinome Alemanha, aparece como líder em trocas de mensagens que orientam os militares na Operação Punhal Verde Amarelo, em 15 de dezembro de 2022.

A Polícia Federal comprovou a data e local das fotos através da análise de metadados, a partir da extração de dados do aplicativo Signal instalado em aparelho telefônico apreendido com Rafael de Oliveira. A polícia apurou a relação do nome Lafaiete Teixeira com o coronel.

No aparelho, encontraram uma fotografia armazenada no celular do tenente-coronel da imagem da CNH do contador. Como as pontas dos dedos de quem segurava a CNH estavam à mostra, a PF encaminhou a imagem para o Instituto Nacional de Identificação (INI) para passar por perícia.

O exame papiloscópico comprovou que as impressões papilares do dedo indicador esquerdo que segurava a CNH coincidem com as digitais de Rafael Martins de Oliveira. Procurado pelo portal Metrópoles, Lafaiete disse que só descobriu o uso dos dados pessoais após a divulgação da investigação da Polícia Federal nessa terça-feira

“Essa conclusão converge com o processo de ‘anonimização’, técnica prevista na doutrina de Forças Especiais do Exército que possui como finalidade não permitir a identificação do verdadeiro usuário do prefixo telefônico. Além dessa associação direta com a utilização ilícita dos dados de Lafaiete Teixeira, outros indícios demonstram a participação pessoal de Rafael de Oliveira na ação do dia 15 de dezembro de 2022”, diz o relatório da Polícia Federal.

Apenas no telefone usado por Rafael, foi possível identificar o uso de 1.423 linhas em um período de sete meses.