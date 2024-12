Atendimentos da Cotae seguem realizados somente pela internet

O acesso pode ser feito por qualquer celular, computador ou tablet - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mesmo com a suspensão do atendimento de forma presencial na Coordenação de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), na última segunda-feira, 18, os permissionários podem contar com a realização de serviços pela internet através da plataforma Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br).

Ao todo, são ofertados mais de 40 serviços de forma digital, através do site. O acesso pode ser feito por qualquer celular, computador ou tablet de forma gratuita, sendo necessário apenas ter cadastro na plataforma gov.br.

Os usuários também podem solicitar e receber documentos sem precisar se locomover: Certidão do Sistema de Táxi e Transportes Especiais, Declaração para isenção de IPI e ICMS, Inscrição de Condutor Auxiliar – Táxi e Escolar, Renovação de Cartão de Identificação do Autorizatário e Condutor Auxiliar – Táxi, Escolar e Mototáxi e Baixa do Condutor Auxiliar.