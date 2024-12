15 celulares e drogas são apreendidos no presídio de Paulo Afonso

A Seap já iniciou investigações para identificar os responsáveis pela entrada dos materiais ilegais no presídio. - Foto: Divulgação / SEAP

Policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) apreenderam 15 smartphones, porções de drogas, além de carregadores portáteis e convencionais, no Conjunto Penal de Paulo Afonso. As apreensões integram as ações da Seap na Operação Aláfia, realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) desde o início deste mês na unidade prisional.

O trabalho da Seap tem como foco o cumprimento rigoroso das normas de segurança carcerária e a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CLVL’s) na região. Todo o material ilícito encontrado foi embalado e lacrado seguindo o procedimento de "Cadeia de Custódia", realizado pela equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A medida assegura a integridade das provas coletadas durante as buscas nas celas.

Leia também:

>> Operação mira esquema de criação ilegal de gado em terra indígena

>> Youtuber fuma cinzas do pai com maconha: “Honrar do jeito dele”

>> Operação Aláfia: celulares são apreendidos no Conjunto Penal de Jequié

A Seap já iniciou investigações para identificar os responsáveis pela entrada dos materiais ilegais no presídio. A operação é coordenada pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP) e conduzida pela Diretoria de Segurança Prisional (DSP).

As ações também contaram com a participação de equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP), e policiais penais ordinários. Além disso, os participantes do 2º Curso de Operações Prisionais Especializadas (Cope-BA), que está em fase final de capacitação, atuaram na intervenção sob supervisão de instrutores do GEOP e da Polícia Militar.