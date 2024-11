Operação Aláfia: mortes violentas reduzem 80% em Jequié

Operação Aláfia: Número de mortes violentas reduzem em 80% em Jequié - Foto: Divulgação | SEAP

A cidade de Jequié reduziu em 80% o número de mortes violentas durante a Operação Aláfia, realizada no Conjunto Penal da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Em outubro deste ano, foram registrados nove casos. Já entre os dias 02 e 10 de novembro, no período da operação, foi registrado um homicídio - uma redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI´s) do município.

Além de manter a ordem dentro do conjunto penal, as ações da Seap durante a Operação Aláfia eliminaram a comunicação entre custodiados e criminosos no lado de fora do presídio. Foram apreendidos 103 aparelhos celulares, 37 carregadores, cabos USB e quatro facas artesanais.

Leia também

>> Operação Aláfia: celulares são apreendidos no Conjunto Penal de Jequié

>> Presos tentam fugir após fingirem necessidade de atendimento médico

>> Aláfia: Forças de Segurança atuam em Presídio da Bahia contra facções

Os procedimentos foram realizados com respeito à integridade física e moral dos apenados, obedecendo a Lei de Execuções Penais. A responsabilidade sobre a entrada dos materiais ilícitos também é apurada internamente pela Seap.

A Operação Aláfia é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e pela Seap teve a atuação da Superintendência de Gestão Prisional (SGP), por meio da Diretoria de Segurança Prisional (DSP), do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP) e da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas e da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP), além dos policiais penais ordinários.