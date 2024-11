Operação Aláfia: celulares são apreendidos no Conjunto Penal de Jequié

As investigações já foram iniciadas para identificar os responsáveis pelos objetos - Foto: Divulgação/Nucom/Seap

Durante as revistas realizadas no último final de semana, dias 2 e 3 de novembro, no Conjunto Penal de Jequié, as equipes de policiais penais localizaram 15 celulares, além de nove carregadores, três fones de ouvido, 12 cabos USB, um chip, dois pen drives e cadernos com anotações. A ação faz parte da Operação Aláfia, que visa combater a entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais da Bahia.

| Foto: Divulgação/Nucom/Seap

Todo o material apreendido será submetido a perícia pelos departamentos de inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e do Ministério Público (MP). As investigações já foram iniciadas para identificar os responsáveis pelos objetos e como conseguiram entrar na unidade.

Leia mais

>> Jovem de 27 anos morre em acidente de moto na Bahia

>> Policial é preso por suspeita de matar homem em discussão de trânsito



A Operação Aláfia é uma iniciativa coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e pela Seap, com o intuito de localizar ilícitos dentro das prisões e contribuir para a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no município.

Um dos principais objetivos da operação é prevenir o contato entre os custodiados e grupos criminosos externos, eliminando possibilidades de articulação, mantendo o cumprimento das normas de segurança carcerária..

As ações são supervisionadas pela Polícia Penal, através da Superintendência de Gestão Prisional (SGP), e contam com a colaboração do Ministério Público da Bahia (MP-BA), da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), além das Polícias Civil e Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).