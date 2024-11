Jovem de 27 anos morre em acidente de moto na Bahia

Tábita Pereira dos Santos, morreu na madrugada deste domingo, 3 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma jovem de 27 anos, identificada como Tábita Pereira dos Santos, morreu na madrugada deste domingo, 3, após a moto que pilotava ser atingida por uma caminhonete na Avenida Liberdade, em Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro e o caso foi registrado como lesão corporal culposa.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial capturaram o momento da colisão, que ocorreu de forma frontal. Após o impacto, Tábita foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal de Itamaraju com politraumatismos, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre as cerimônias de despedida de Tábita, e as autoridades seguem investigando a identidade e o paradeiro do condutor da caminhonete.