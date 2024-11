Homem procurado por homicídio em Sergipe é capturado em Santos

- Foto: Divulgação / Google Street View

Um homem de 32 anos, procurado pela Justiça de Sergipe por um homicídio, foi preso pela Polícia Civil na Praça Mauá, em frente à prefeitura de Santos, litoral sul de São Paulo. A prisão ocorreu na última sexta-feira, 3, após a equipe do 4º Distrito Policial receber informações sobre a presença do foragido no local.

Com um mandado de prisão em aberto, a abordagem foi feita de maneira ágil. Após a detenção, o homem foi encaminhado à cadeia pública de Santos, onde permanecerá até sua transferência para seu estado de origem. Os detalhes sobre o homicídio que resultou na sua prisão preventiva ainda não foram divulgados, assim como a identidade do acusado.