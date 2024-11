Governo da Bahia faz leilão de carros e itens a partir de R$ 300

Carros estão entre itens que serão leiloados - Foto: Divulgação

O governo da Bahia realizará no dia 27 de novembro um leilão com 129 itens, entre veículos, materiais eletrônicos, de informática e móveis.

O certame será realizado de forma eletrônica no site oficial, a partir das 9h30. Os itens estarão disponíveis para visitação em Salvador, Teixeira de Freitas, Feira de Santana e Simões Filho, entre os dias 18 e 26 deste mês (com exceção nos dias 20, 23 e 24). As inscrições devem acontecer até 48 horas antes do leilão.

Entre os veículos disponíveis, estão motocicletas, carros de passeio e utilitários. Itens como maquinários da Empresa Gráfica da Bahia (Egba) e eletrônicos, em valores que podem partir de R$ 300 e chegar a até R$ 200 mil, também serão leiloados no formato tradicional, em que arremata o objeto quem ofertar o maior lance. O pagamento poderá ser feito à vista ou por depósito bancário.

site do leilão: https://www.kcleiloes.com.br/

regras do leilão no Edital 004/2024 no site: https://www.comprasnet.ba.gov.br/