PM mata um dos maiores assaltantes de carros e cargas do país

Originário da favela Nova Holanda, no Rio de Janeiro, o nome de Felipinho carrega as iniciais "NH". - Foto: Reprodução / Dique denúncia

Um policial militar do Rio de Janeiro foi responsável pela morte de Luiz Felipe Medeiros Lage, conhecido como “Felipinho da NH”, no último sábado, 2. O crime ocorreu durante um tiroteio em que o PM, à paisana, se envolveu com o criminoso, considerado um dos maiores ladrões de carga e veículos do Brasil.

Originário da favela Nova Holanda, no Rio de Janeiro, o nome de Felipinho carrega as iniciais "NH". Ele costumava se exibir em vídeos nas redes sociais antes de realizar seus assaltos, demonstrando um comportamento ousado e provocador. Além disso, usou as mesmas plataformas para mostrar sua recuperação após ter sido baleado em uma troca de tiros anterior.

Leia também:



>> Casal baiano recém-casado recebe bênção do Papa em Roma

>> Ônibus gratuitos levam estudantes do interior da Bahia para o Enem 2024

>> Psicóloga é presa em campeonato infantil após chamar treinador de "macaco"

Com quase 200 anotações em sua ficha criminal, Felipinho era considerado o maior ladrão de carros da capital fluminense e já havia sido responsável pela morte de dois policiais militares. No incidente que resultou em sua morte, o criminoso tentava roubar na Linha Vermelha, nas proximidades de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.

Felipinho integrava o "Bonde do Fantasma", uma quadrilha que opera em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. Suas atividades ilegais eram especialmente frequentes nas Linhas Vermelha e Amarela, bem como na Baixada Fluminense, evidenciando a extensão de sua atuação criminosa.