Ônibus gratuitos levam estudantes do interior da Bahia para o Enem 2024

A ação “Tô com você no Enem”, iniciativa articulada entre o Governo do Estado, através da Secretaria da Educação do Estado (SEC) e as prefeituras municipais, disponibilizou ônibus gratuitos para que os candidatos que moram no interior da Bahia chegassem aos seus respectivos locais de provas antes do horário marcado para o fechamento dos portões (13h). Os estudantes também receberam o kit com água e lanche, que contribuem para o bem-estar durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A SEC também apoiou os estudantes da rede estadual com a entrega de um kit contendo caneta esferográfica preta transparente, água e lanche. Além disso, por meio da articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), em Salvador e Lauro de Freitas, todos os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem utilizar o metrô, de forma gratuita, nos dois dias de provas.

A equipe técnica da SEC esteve em três estações de metrô de Salvador e em 63 unidades escolares, na capital e no interior, para desejar boa prova, transmitir energias positivas e entregar os kits. Entre os locais visitados estão o Colégio Estadual Democrático Ruy Barbosa (Teixeira de Freitas), Colégio Estadual Luiz Viana (Salvador) e Colégio Estadual Célia Andrade (Feira de Santana).

A chefe de gabinete da SEC, Luciana Silva, acompanhou a chegada dos estudantes no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida.

“Estamos aqui, nesta escola, que é muito importante para nós da SEC, para promover uma ação de acolhimento aos estudantes que irão realizar o Enem. Nossa equipe está oferecendo total apoio, distribuindo kits e transmitindo toda a nossa energia positiva aos alunos”, disse.

