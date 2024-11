Estudantes vivem expectativa para 1º dia do Enem no Colégio Central - Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

A primeira etapa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) começa neste domingo, 3. A prova terá 90 questões de ciências humanas e de linguagens, além de redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). Por isso, o Portal Massa! foi até o Colégio Central da Bahia, em Nazaré, para conversar com os estudantes sobre as expectativas deles para o exame, que começa às 13h30.

>> "Minhas expectativas são altas", diz 1ª estudante a chegar no Central

>> Professores dão dicas de possíveis temas da redação; saiba quais

>> Domingo de Enem tem previsão de chuva em várias partes do país

Fabiana Souza, de 24 anos, é moradora do Engenho Velho de Brotas e está fazendo o Enem pela segunda vez. Ela contou que para quem trabalha e faz faculdade, assim como ela, o desafio pode ser um pouco mais complicado.

"A primeira vez é um bicho de sete cabeças para o estudante, mas todo ano é uma prova maçante para aqueles que só estudam. E um pouco pior para aqueles que estudam, trabalham e ainda fazem faculdade, que é o meu caso, então a gente vai tentando se manter em uma balança eterna para dar conta de tudo e fazer com que as coisas saiam como precisam ser feitas", disse.

Atualmente, Fabiana cursa psicologia, mas planeja fazer a prova para conquistar uma bolsa de estudos 100% ou um desconto maior que o atual. "A questão da faculdade particular é que todos os anos a mensalidade aumenta e às vezes se distancia daquilo que é pertencente à nossa realidade. Hoje eu estou buscando ficar mais tranquila em relação a isso", explicou.

Tatiane Soares, de 24 anos, também reside no Engenho Velho de Brotas e faz o Enem pela quinta vez. Ela conta que mesmo com tamanha experiência, ainda sofre um pouco com a tensão pré-prova.

"A ansiedade eu acredito que sempre vem, obviamente que na primeira [vez] você fica mais ansioso porque nunca tinha visto a cara da prova, mas nas outras você vai maleando aos pouquinhos, mesmo assim, a ansiedade sempre fica", detalha.

A redação é um dos momentos mais temidos do exame, já que os alunos só descobrem o tema na hora em que recebem o cartão de respostas. Para Tatiane, o mais importante é dominar a estrutura do texto para ir bem com qualquer assunto.

"Hoje eu consigo ter uma noção melhor do que é a prova e a redação e a gente estuda para dar uma melhorada nisso. Eu não estou me prendendo muito aos temas de redação, sei que tenho o conhecimento para desenvolver, para qualquer tema que chegar lá conseguir tirar o 100%. O sonho é esse", finaliza.

A TARDE Educação

O Programa A TARDE Educação tem sido um pilar na formação continuada dos professores, impactando os estudantes, além de fomentar uma cultura de respeito e empatia nas escolas parceiras. Com ações formativas, materiais direcionados e suporte ativo aos facilitadores, o Programa contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como regulação emocional e práticas de convivência saudável, fortalecendo a base socioemocional das instituições educacionais.

*Repórteres do Portal Massa!