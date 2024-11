Casal baiano recém-casado recebe bênção do Papa em Roma

O Papa pegou na mão do casal e abençoou suas alianças, - Foto: Vaticano / Divulgação

Um momento inesquecível marcou a lua de mel do casal baiano Vitor Pereira de Araújo Ribeiro, de 30 anos, e Naira do Nascimento Conceição Ribeiro, de 28 anos, que foi abençoado pelo Papa Francisco em Roma. O casal se casou no dia 25 de outubro, na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, e teve a oportunidade de encontrar o Papa na última quarta-feira, 30.

Segundo Naira, o dia da bênção começou cedo. "Acordamos às 6h para estar no local do encontro às 7h30." O Papa, então, pegou na mão do casal e abençoou suas alianças, um momento que, segundo ela, ficará eternamente guardado em seus corações. "Foram apenas alguns minutos que valeram para uma vida inteira. Estar diante do Papa, com ele abençoando nosso matrimônio, não tem como descrever a emoção. Nunca imaginamos chegar tão perto", relatou a influenciadora. Vitor também compartilhou a emoção da experiência: “Foi muito emocionante, estar tão perto do Papa e, ao mesmo tempo, perceber o quão gentil e amável ele é, de gestos muito simples.”

A história de amor de Naira e Vitor começou em 2017, à beira-mar do Rio Vermelho. “De lá pra cá, foram muitos encontros, muitas caronas para faculdade, muitos pores do sol, conversas intermináveis varando a madrugada”, relembrou Naira. A união foi aguardada com expectativa, mas precisou ser adiada duas vezes: a primeira em razão da pandemia de Covid-19 e a segunda após Naira ser diagnosticada com um linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático. Após um tratamento oncológico, ela está atualmente em remissão.

A história de amor de Naira e Vitor começou em 2017, à beira-mar do Rio Vermelho. | Foto: Fernando Souza/Divulgação

“Superamos muitos desafios juntos e, mesmo nas horas de mais dificuldade, a certeza de podermos contar um com o outro se firmou como um farol, um porto seguro onde sempre encontramos as forças necessárias para seguir em frente. E a cada passo, a cada obstáculo vencido, se fez cada vez mais sólida a nossa relação, erguendo assim o firme alicerce desta união que oficializamos”, declarou Vitor.

Após a cerimônia, o casal seguiu para a lua de mel na Europa. “A lua de mel toda foi organizada só para ver o Papa. A oportunidade apareceu no voo inaugural da nova rota direta Salvador-Paris, que partiu para a capital francesa na tarde de segunda-feira, 28”, explicou Vitor. Naira não hesitou em expressar sua felicidade: “Foi um sonho realizado.”

Para receber a bênção do Papa, o casal seguiu algumas orientações. “Mandamos um e-mail antes do casamento, para a prefeitura do Vaticano, solicitando os bilhetes para a audiência geral, especificamente a que acontece às quartas-feiras, onde o Papa recebe os recém-casados para uma bênção. Em menos de uma semana, recebemos a resposta positiva agendando a data que solicitamos e explicando como retirar os bilhetes no portão de bronze”, detalhou Vitor. Além disso, para acessar o evento, é necessário comprovar que são recém-casados há menos de três meses, o que pode ser feito com a certidão da igreja, fotos publicadas com a data na internet ou a data gravada nas alianças.

“Essa missa acontece todas às quartas-feiras, então é mais fácil do que se imagina. Eles apenas te confirmam próximo da data, pois o Papa já está bem velhinho, andando com cadeira de rodas e um pouco mais debilitado”, explicou Naira.