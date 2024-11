Policial é preso por suspeita de matar homem em discussão de trânsito

Imagem ilustrativa de cápsulas de projéteis de arma de fogo - Foto: Reprodução | Pexels

Um homem identificado como Paulo Roberto Araújo dos Santos foi morto a tiros por um policial militar na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. A motivação do crime seria um discussão de trânsito que ocorreu no domingo, 27. Nesta sexta-feira (1°), o PM foi preso.

Em contato com o Portal MASSA!, a corporação afirma que todas as condutas são investigadas e, caso haja comprovação de infrações, as medidas cabíveis são adotadas de acordo com os parâmetros legais.

Segundo a Polícia Civil (PC), o militar suspeito, que não teve identidade revelada, foi detido em ação conjunta com a Corregedoria da Polícia Militar. Com ele, foram apreendidos uma pistola, um revólver, um carro e ainda um celular.

A vítima, que tem 46 anos e trabalha como entregador, foi encontrado já sem vida dentro do próprio carro, na Rua da Liberdade. No momento dos disparos, Paulo Roberto não estava a serviço e por isso dirigia o carro da família, ao invés da habitual motocicleta que utiliza no serviço.

Apesar de ter nascido no município de Amélia Rodrigues, a 90 km de Salvador, Paulo Roberto morava em Camaçari há 20 anos. Ele deixa a esposa e uma filha de 11 anos.