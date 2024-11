Homem é executado a tiros próximo a policlínica em Feira de Santana

Vítima foi identificada como José Raimundo Torres da Costa Neto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem identificado como José Raimundo Torres da Costa Neto, de 30 anos, foi morto a tiros na Rua São João, nas proximidades da Policlínica do bairro Tomba, em Feira de Santana, na tarde de sábado, 2. Ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. A informação é do Portal Acorda Cidade, parceiro do Portal Massa!.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas os profissionais constataram a morte de José Raimundo ao chegarem ao local.

Segundo informações da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os atiradores estavam em uma moto Honda Biz, e um carregador de pistola foi encontrado no local do crime.