Mais de 3 mil porções de drogas são apreendidas no Arraial do Retiro

Guarnições da CIPT/Rondesp Central apreenderam 3.075 porções de maconha, cocaína e crack, no início da tarde de quinta-feira, 31, na 2ª Travessa Amargosa, no Arraial do Retiro, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Público (SSP-BA), os pms realizavam ações de patrulhamento tático na área, durante a Operação Força Total, quando surpreenderam um grupo de homens comercializando entorpecentes, que fugiu com a aproximação dos policiais, abandonando no local 1.316 porções de crack, 1.312 de maconha, 447 de cocaína, duas balanças de precisão, duas máquinas de cartão bancário, um radiocomunicador e 360 pinos vazios para o acondicionamento e a venda de drogas.

Todo material apreendido foi apresentado na Central de Flagrantes onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.