Ossada humana é encontrada em aterro comprado para obra em Camaçari

Um morador de Camaçari encontrou uma ossada humana quando realizava uma obra de aterro em seu terreno. O proprietário afirmou que comprou algumas caçambas de terra para nivelar o terreno localizado no bairro Parque Verde 1, quando descobriu os restos mortais na terra era espalhada no local.

De acordo com as informações do portal Mais Região, o material adquirido para o aterro veio misturado à ossada. Imediatamente, ele acionou as autoridades, que enviaram uma equipe de perícia ao local para avaliar a situação.