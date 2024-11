Homem é condenado a 25 anos por homicídio de menina de 9 anos na Bahia

Promotor destaca a crueldade e o sofrimento causado à vítima e à sua família. - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Thiago Ferreira Santos foi condenado hoje, 31 de outubro, a 25 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão pelo homicídio de uma criança de 9 anos, filha de sua ex-companheira, em uma sessão do Tribunal do Júri realizada na cidade de Juazeiro. Os jurados acolheram integralmente a tese apresentada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, representado pelo promotor de Justiça Raimundo Moinhos. Ele argumentou que Thiago agiu motivado por vingança após o término de seu relacionamento com a mãe da vítima, premeditando e executando o crime de forma cruel.

A investigação revelou que, no dia 12 de julho de 2023, o réu atraiu a criança para um terreno baldio, onde a atacou com uma arma branca, impedindo sua defesa e causando-lhe intenso sofrimento. O promotor demonstrou que o réu agiu com um motivo torpe, utilizando um meio cruel e emboscando a vítima, em um ato que "chocou a comunidade local". A tese apresentada ao Tribunal enfatizou que Santos agiu de maneira calculada, não apenas em decorrência do término com a mãe da vítima, mas também como uma forma de infligir dor à família.

Raimundo Moinhos ressaltou ainda que o réu impôs à vítima sofrimento físico e psicológico desnecessário. A condenação reflete a gravidade do crime, que envolveu a vulnerabilidade de uma menor e o abuso de confiança, considerando que a criança tinha uma relação de proximidade com o réu. “A decisão proporciona um sentimento de Justiça para a sociedade local, que clamava por uma resposta condenatória, uma vez que o crime gerou um clamor social extraordinário devido às características da vítima, à motivação e ao modo de execução do homicídio”, concluiu o promotor