Motorista morre após carreta carregada de galinhas tombar na BA-026

O motorista tinha 21 anos - Foto: Reprodução | Tv Bahia

Um motorista, que não teve nome divulgado, morreu após a carreta que transportava galinhas tombar, nesta quinta-feira, 31, na BA-026, próximo a Contendas do Sincorá, no sudoeste do estado. Centenas de aves ficaram espalhadas no acostamento.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista tinha 21 anos e ainda não se sabe o que ocasionou o acidente. Algumas aves ainda chegaram a se soltar, mas permaneceram no local do acidente até à noite.