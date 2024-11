Influencer baiana é encontrada morta na Vila Laura

Influencer tinha 17 mil seguidores - Foto: Reprodução

A influencer e empresária conhecida como Thamires Pink foi encontrada morta no início da noite desta quinta-feira, 31, em Salvador, no bairro da Vila Laura. Segundo informações iniciais, a blogueira caiu do seu apartamento.

Thamires era ligada à loja Pink Magazine, que possui unidades no Pau Miúdo e no Shopping da Gente. Já nas redes sociais, Thamires possui 17 mil seguidores no Instagram.

Leia também:

>> Saiba quem era a influencer baiana encontrada morta na Vila Laura

>> Vocalista da Timbalada se pronuncia sobre morte de influencer baiana



A jovem, que também era modelo, participou do clipe da música Recua, da banda Timbalada, em janeiro deste ano.

Nas redes sociais, amigos e fãs da jovem se despediram, demonstrando incredulidade com a morte.

As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.