Vocalista da Timbalada se pronuncia sobre morte de influencer baiana

Thamires não escondia o amor pela banda nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

O vocalista da banda Timbalada, Buja Ferreira, se pronunciou após a morte da influencer e empresária baiana, como Thamires Pink, encontrada morta no início da noite desta quinta-feira, 31, em Salvador, no bairro da Vila Laura. Thamires possui 17 mil seguidores no Instagram e participou do clipe "recua" da banda do início do ano.

Leia mais

>> Saiba quem era a influencer baiana encontrada morta na Vila Laura

>> Influencer baiana é encontrada morta na Vila Laura



"Nossa amiga timbaleira Thamy era sempre muito resenha quando chegava em nosso camarim. Participou do clipe 'recua'. Mulher Guerreira, batalhadora, que Deus e Jesus Cristo conforte o coração de seus filhos, familiares e amigos", escreveu o cantor em um story no Instagram.

Thamires não escondia o amor pela banda nas redes sociais. Em seu perfil, ela exibia a hashtag "#timbabeira" e compartilhou uma foto em um evento da banda recentemente.