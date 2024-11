Saiba quem era a influencer baiana encontrada morta na Vila Laura

Thamires era mãe de gemêos e empresária - Foto: Reprodução/Instagram (@thammyrespink)

A influencer e empresária conhecida como Thamires Pink foi encontrada morta no início da noite desta quinta-feira, 31, em Salvador, no bairro da Vila Laura. Thamires possuia 17 mil seguidores no Instagram. Segundo informações iniciais, a blogueira caiu do seu apartamento.

Thamires era mãe de gêmos e empresária. Ela era ligada à loja Pink Magazine, que possui unidades no Pau Miúdo e no Shopping da Gente. Além disso, possuia um perfil onde divulgava aluguel de casas de veraneio no litoral baiano.

Leia mais

>> Influencer baiana é encontrada morta na Vila Laura

>> Suspeito de matar amigo com garrafada em Periperi se apresenta e é solto

Em seu perfil no instagram, a jovem compartilhava registros de sua vida fitness e acumulava viagens. A blogueira, que também era modelo participou do clipe da música "Recua”, da banda Timbalada, em janeiro deste ano. Em sua biografia na rede social, ela exibia a “#timbaleira”.

O perfil de sua loja no Instagram publicou um comunicado do falecimento e informou que o sepultamento acontece nesta sexta-feira, 1°, no cemitério Campo Santo, às 16h30. As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.