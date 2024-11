Suspeito de matar amigo com garrafada em Periperi se apresenta e é solto

- Foto: Reprodução redes sociais

O homem de prenome Vítor, suspeito de matar o jovem Bruno Ornellas com uma garrafada em Periperi, Subúrbio Ferroviário de Salvador, se apresentou acompanhado de uma advogada na Delegacia de Homicídios nesta quarta-feira, 30, e, foi liberado na sequência.

O homem estava sendo procurado desde o dia que aconteceu o crime, em 6 de outubro deste ano. Bruno Ornelas Souza tinha 22 anos e foi morto domingo de eleições, numa festa na Urbis de Periperi, Subúrbio de Salvador.

Leia também:

>> Irmã de jovem morto a garrafada lamenta: "Muito injusto o que fizeram"

>> "Buscando força onde não tenho", diz esposa de jovem morto a garrafada

>> Influencer baiana é encontrada morta na Vila Laura

Durante a festa, Bruno cobrou R$ 500 reais que Vítor estaria devendo para a esposa dele quando a confusão aconteceu. Bruno foi morto com um caco de vidro de uma garrafa cravado no pescoço. Vítima e autor do crime eram amigos de infância. O corpo de Bruno foi enterrado no dia 08 de outubro sob forte comoção.

Familiares da vítima pedem que a justiça decrete a prisão preventiva de Vítor. Bruno deixou esposa e um filho de 1 ano de vida.