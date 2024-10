Familiares se despedem de Bruno Ornellas, jovem morto com garrafada

- Foto: Luan Julião / Ag. A TARDE

O sepultamento de Bruno Ornellas de Souza, de 22 anos, ocorreu na tarde desta terça-feira (8), no cemitério Bosque da Paz. Casado e pai de um filho pequeno, Bruno foi assassinado no bairro de Periperi, durante uma festa de rua na madrugada de domingo para segunda-feira.

Familiares e amigos compareceram em grande número ao funeral, marcado por intensa emoção e pedidos de justiça. O clima de comoção e incredulidade tomou conta dos presentes, que lamentaram a perda trágica e repentina do jovem.

Durante o sepultamento, acompanhado pela reportagem do Portal A Tarde, familiares relataram que Bruno foi morto de forma covarde. Enquanto estava de costas, ele foi atingido por uma garrafada desferida por Victor Carvalho, amigo de infância e suposto assassino, que está foragido. O conflito teria começado após Bruno cobrar uma dívida de R$ 500. Após uma breve luta corporal, Victor desferiu o golpe fatal.

O irmão de Bruno, junto com amigos que estavam no local, tentou socorrê-lo, levando-o à UPA do bairro. No entanto, apesar dos esforços, ele não resistiu. Testemunhas descreveram que Bruno perdeu muito sangue, e sua camisa branca ficou completamente ensanguentada.