"Buscando força onde não tenho", diz esposa de jovem morto a garrafada

Dor, saudade e tristeza. Sob forte comoção, foi sepultado na tarde desta terça-feira, 8, no Cemitério Bosque da Paz, o corpo de Bruno Ornellas, jovem morto com golpes de garrafa em Periperi no último domingo, 6.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a esposa de Bruno, Deise Silva, relembrou como tudo aconteceu e afirmou que está procurando forças para conseguir seguir. "No momento que a gente chegou na festa, eles já se bateram. Com isso, Bruno foi fazer a cobrança aí e falou: "E aí, como é que vai ficar?". Vítor se fez de maluco. Em seguida, falei para Bruno deixar para lá. Fomos para outro canto e curtimos nossa festa normal. Depois, Bruno e o irmão gêmeo Breno foram comprar gelo. Nessa de ir comprar o gelo, ele se encontraram de novo e brigaram, entraram em luta corporal. O pessoal logo separou", explicou.

Deise contou ainda que trocou de lugar novamente, mas nada adiantou. "Discutimos, eu falei para ele deixar para lá de novo. Puxei ele para outro lugar mais uma vez, Encostamos em uma carro e ficamos lá. Eu, ele, meu cunhado e namorada do meu cunhado. Ele ficou por trás de mim, me abraçando, e em fraças de minutos, Vítor veio por trás com a garrafa de vidro para mata-lo. Eu não tinha como ver nada, nem os outros. Estou destruída desde então, não tinha necessidade dele fazer isso", lamenta.

Bruno era pai de uma criança de um ano, fruto do relacionamento com Deise. "Não sei como vou criar meu filho agora, mas estou tentando procurar força onde eu não tenho. Eu prometi a ele ali na despedida que eu vou cuidar do nosso pequeno. Eu vou fazer o possível para não faltar nada para ele", disse.

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso é investigado por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). A autoria e circunstâncias do crime estão sendo apuradas. O suspeito segue foragido.

Bruno Ornelas Souza, de 22 anos, foi morto com golpes de garrafa na noite desse domingo, 6, no bairro de Periperi, no Subúrbio de Salvador. Bruno Ornelas estava em uma festa do tipo paredão na rua Doutor Almeida, na localidade conhecida como Urbis, com a esposa, o irmão gêmeo e a cunhada.

Na ocasião, o autor do crime teria sido cobrado pela esposa da vítima, por uma dívida de R$ 500 reais. Ele não gostou da cobrança e a confusão foi iniciada. Após o crime, o homem fugiu. Bruno chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Periperi, mas não resistiu aos ferimentos.