Enterro de jovem brutalmente assassinado em Periperi será nesta terça

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bruno Ornellas de Souza, de 22 anos, foi morto por um amigo na madrugada desta segunda-feira (7) em Salvador. O sepultamento ocorrerá na terça-feira (8), no Cemitério Bosque da Paz, situado no bairro de Nova Brasília.



Segundo apurações do Portal MASSA!, Bruno foi morto após cobrar uma dívida de um parceiro de longa data. O autor do crime foi outro jovem identificado como Victor Carvalho, que apunhalou a vítima no pescoço com uma garrafa de vidro.

Bruno Ornellas de Souza será sepultado no Bosque da Paz | Foto: Divulgação

Bruno Ornellas chegou a ser socorrido por testemunhas presentes no local e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, o caso está sob investigação da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).