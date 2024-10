Vestibular UNEB 2025: inscrições terminam nesta segunda-feira (7)

Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

As inscrições para o Vestibular UNEB 2025 se encerram nesta segunda-feira (7). Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial: vestibular2025.uneb.br.

Ao todo, estão sendo oferecidas 6.346 vagas, distribuídas entre 4.371 para cursos de graduação na modalidade presencial e 1.975 vagas para cursos na modalidade a distância, por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O processo de inscrição deve ser feito diretamente no site do Vestibular UNEB 2025. Para se inscrever, o candidato precisa clicar em "INSCRIÇÃO ONLINE", selecionar seu grupo de pertencimento, escolher a modalidade de ensino (presencial ou a distância), definir a primeira e segunda opções de curso, escolher a língua estrangeira, optar ou não pelas cotas, e indicar o local onde realizará as provas. A taxa de inscrição é de R$ 90, com pagamento via boleto bancário, que deve ser quitado até a data de vencimento.



Leia também:

>> Avião da Latam decola, voa por quatro horas e não chega a lugar nenhum

>> Vídeo: briga generalizada é registrada durante festa de rua em Paripe

>> Raquel Brito é desclassificada de A Fazenda; saiba motivo

De acordo com o edital, 40% do total de vagas serão reservadas para candidatos autodeclarados negros. A política de cotas da universidade também assegura 5% de sobrevagas para indígenas, quilombolas, ciganos, transexuais, travestis, transgêneros, pessoas com deficiência, portadores de transtorno do espectro autista e aqueles com altas habilidades. Essas porcentagens serão aplicadas em todos os cursos.

Podem concorrer às vagas e sobrevagas reservadas os candidatos que se autodeclararem pertencentes a esses grupos, tenham cursado todo o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio integralmente em escolas públicas, comprovem renda bruta familiar dentro do limite estipulado e atendam aos critérios exigidos no edital do processo seletivo.

As provas serão realizadas nos dias 15 e 16 de dezembro. O edital completo, com a lista de cursos, quadro de vagas, informações sobre as provas, documentação exigida e o cronograma da seleção, está disponível no site do Vestibular UNEB 2025.