Avião da Latam decola, voa por quatro horas e não chega a lugar nenhum

Um avião da Latam que faria o voo entre Brasília e Rio Branco (AC) não chegou ao local planejado nesta sexta-feira, 5. Segundo o portal Aerotin, o A320 de matrícula PR-MYK não conseguiu pousar na capital acreana devido à intensa fumaça que tornou a visibilidade inadequada para uma aterrissagem segura.

As queimadas estão formando uma espessa camada de fumaça na região. Nem a forte chuva que caiu no estado no dia anterior foi capaz de dissipar a anomalia atmosférica.

Por isso, o avião precisou retornar para Brasília. O rastreamento do voo na plataforma Radarbox mostra que o avião decolou por volta das 22h20 de Brasília, pousando no mesmo local às 02h20 da madrugada.