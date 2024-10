Distrito Federal registra 166 dias sem chuva agravada pelo calor

A máxima mais elevada em 2024 foi de 36,8º, registrada em Planaltina, em 3 de outubro - Foto: Arquivo | Agência Brasil

O Distrito Federal tem enfrentado recordes de seca e temperaturas mais quentes do ano. Com temperaturas acima dos 37°C e taxas de umidade abaixo dos 20%, o estado completou neste domingo, 6, 166 dias sem chuva, segundo matéria publicada no Correio Braziliense.

As consequências do clima na região tem afetado, além da vegetação, os hábitos e a saúde dos moradores locais.

Na semana passada, no domingo, foram informados chuviscos em Ceilândia e Samambaia, mas a falta de constatação dos equipamentos do instituto não registrou.

Moradores buscam se refrescar em pontos à beira do Lago Paranoá. A designer gráfica Ana Beatriz Bezerra, de 26 anos, moradora de Taguatinga conta que tem tentado amenizar o incômodo com o calor com banhos gelados, mas que sente falta de espaços públicos nas regiões administrativas para se refrescar.

"Tem um lugar em Taguatinga, que é o Parque Onoyama, que não funciona, está muito sucateado. Não dá para tomar banho lá. Aí, teríamos de ir para muito longe. Tem as cachoeiras perto de Brasília, mas a maioria está queimada", disse ela, que aproveitou o domingo para nadar no Deck Norte.

Leia também:

>> Brasil saúda proposta para adiar lei antidesmatamento da UE

>> La Niña deve ter intensidade fraca este ano, diz climatologista

>> Agravamento da seca e elevação de queimadas afetam a agricultura familiar e o agronegócio

Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, apontou para o risco do aumento de problemas cardíacos com as altas temperaturas e divulgou alguns cuidados.

Entre eles, citou: consumir bastante água, refeições leves como saladas e frutas, além de usar roupas leves, tomar banhos frios, usar protetor solar regularmente e se estiver exposto ficar na sombra, usar chapéus e guarda-chuvas.

De acordo com Inmet, há possibilidade das primeiras chuvas, mesmo que pontuais, comecem a cair a partir da próxima terça-feira, 8.

Neste domingo, a máxima foi de 36,6°C, enquanto a umidade relativa do ar ficou em 15%. No sábado, o DF teve o dia mais quente do ano. A temperatura no Gama chegou a 37,5ºC, com umidade também em torno de 15%.

Até então, a máxima mais elevada em 2024 havia sido registrada, em 3 de outubro, em Planaltina: 36,8ºC.