CNU divulga notas e abre edital para prova de títulos, veja as datas

O envio dos documentos para a prova de títulos inicia nos dias 9 e 10 de outubro - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

Nesta terça-feira, 8, o governo divulga as notas finais das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU), a nota preliminar da prova discursiva também será divulgada.

Os candidatos que tentam uma vaga no Concurso têm os dias 8 e 9 de outubro para apresentar eventuais recursos. O envio de documentos para a prova de títulos deve ser feito entre a próxima quarta e quinta-feira do dia 9 e 10 de outubro, respectivamente.

O governo publicou na semana passada uma retificação para os editais do CNU, com regras mais rígidas para a comprovação de diplomas e experiências profissionais na prova de títulos. Além de certificados acadêmicos, a experiência profissional também contará pontos.

Leia também:

>> Editais do CNPU são retificados na avaliação de títulos

>> Cartão de resposta do CNU já pode ser acessado; saiba como

>> Concursos: veja 5 métodos de estudo infalíveis para aplicar em 2024

A prova de títulos é classificatória, mas especialistas aconselham que os candidatos não devem abrir mão de reunir os documentos para tentar melhorar sua pontuação.

As regras detalhadas e quanto conta na nota cada diploma ou experiência profissional, podem ser encontradas no Anexo VI dos editais de cada bloco do CNU, no site do Ministério da Gestão e Inovação (MGI).

Confira o cronograma do CNU:

8 de outubro: Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

8 e 9 de outubro: Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva

8 de outubro: Convocação para o envio de títulos

9 e 10 de outubro: Envio dos títulos

17 de outubro: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva

17 de outubro: Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai)

17 a 25 de outubro: Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência

2 e 3 de novembro: Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros

2 e 3 de novembro: Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas

4 de novembro: Resultado preliminar da avaliação de títulos

4 e 5 de novembro: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos

13 de novembro: Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

13 e 14 de novembro: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

19 de novembro: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos

21 de novembro: Previsão de divulgação dos resultados finais

Janeiro 2025: Início da convocação para posse e cursos de formação.