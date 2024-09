Cartão de resposta do CNU já pode ser acessado; saiba como

Etapa de convocação para posse vai começar em janeiro de 2025. - Foto: Divulgação

Os cartões de resposta do Concurso Nacional Unificado (CNU) já estão disponíveis para visualização. Os candidatos podem acessar o material na mesma página onde foi realizada a inscrição, onde será necessário fazer login no portal gov.br (também conhecido como "sistema Gov") e clicar na Área do Candidato.



As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas em 8 de outubro. Também no dia 8 de outubro será feita a convocação para o envio de títulos pela internet.



A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro e a etapa de convocação para posse vai começar em janeiro de 2025.