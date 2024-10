Batida entre ambulância e caminhão deixa quatro mortos na Bahia

A ambulância bateu na traseira do caminhão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma batida entre um caminhão e uma ambulância deixou quatro pessoas mortas na madrugada desta segunda-fria, 7, na BR-407, próximo ao distrito de Carnaíba do Sertão, em Juazeiro, no norte da Bahia.



O acidente aconteceu por volta das 3h, na altura do Km 28. A ocorrência envolveu uma ambulância de uma empresa particular, tipo UTI e um caminhão Volvo, carregado com algodão moído, que resultou na morte da equipe médica.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância, que saiu de Campo Formoso com destino a Juazeiro, bateu na traseira do caminhão. Informações preliminares apontam que o veículo de carga seguia em baixa velocidade no momento do acidente, devido um problema em um dos pneus.

Na ambulância, haviam um médico, um enfermeiro, uma estagiária e o motorista. Eles não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local. Os corpos foram encaminhados para o IML de Juazeiro.

A PRF informou que houve interdição parcial da pista, devido o acidente e o caso está sendo apurado.