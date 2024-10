Após assassinato brutal, família de jovem em Periperi vive temor

- Foto: Reprodução

Bruno Ornelas Souza, 22 anos, foi brutalmente assassinado na noite do último domingo, 6, no bairro de Periperi, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ele foi atacado com uma garrafada por um homem após cobrar uma dívida de R$ 500 que o suspeito devia à esposa de Bruno. O crime aconteceu durante um evento de paredão na região.

Sonhos interrompidos



Bruno, morador do Bosque das Bromélias, estava acompanhado de sua esposa, irmão gêmeo, Breno, e cunhada no momento do crime. A agressão chocou os familiares, que estão consternados com a brutalidade do ocorrido. Bruno e Breno, que desde a infância sonhavam em ser jogadores de futebol, chegaram a integrar as categorias de base dos clubes Bahia e Vitória.

Órfãos desde os 14 anos, após a morte da mãe por insuficiência cardíaca, os irmãos foram criados pela avó. Bruno deixa um filho de apenas 1 ano.

Investigações em andamento



A investigação do caso está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que vai apurar a autoria e as circunstâncias do crime. Equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) foram acionadas e emitiram as guias para a remoção do corpo e a perícia. Testemunhas serão ouvidas e diligências serão realizadas para esclarecer o caso.