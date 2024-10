Jovem de 22 anos é morto a 'garrafada' em Paredão após cobrar dívida

Jovem foi assassinado ao cobrar dívida - Foto: Reprodução

Um jovem de 22 anos foi assassinado com uma 'garrafada' na noite de domingo, 6, no bairro de Periperi, Subúrbio Ferroviário de Salvador. A vítima, identificada como Bruno Ornelas Souza, foi golpeada por um homem após cobrar uma dívida do agressor, no valor de R$ 500 reais. A quantia era devida suspeito à esposa de Bruno.

Conforme os relatos, o suspeito não teria gostado de ser cobrado em público, desferiu os golpes na vítima e, em seguida, fugiu. Bruno chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Periperi, mas não resistiu aos ferimentos.



No momento do crime, ele estava acompanhado da esposa, o irmão e a cunhada, em um paredão que acontecia na região.

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) vai apurar a autoria e circunstâncias. Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. Oitivas e diligências serão realizadas para esclarecer o caso.