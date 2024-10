Foragido da justiça é preso dirigindo carro na contramão em Salvador

Suspeito estava dirigindo carro na contramão da via - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Um homem que não teve o nome divulgado, foragido da Justiça de Santa Catarina, foi preso, no final da tarde deste sábado, 5, na Alameda das Nações, na Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador. O suspeito foi preso por Policiais Militares do Esquadrão Águia.

Veja também:

>>>Homem morre após ser atropelado por moto na avenida ACM, em Salvador

>>>Suspeito de participação no sequestro de blogueira tem prisão preventiva decretada

Ao Portal A TARDE, a Polícia Militar informou que as guarnições abordaram o suspeito a bordo de um Fiat Uno na contramão da via. Após buscas, foi constatado que o homem estava com mandado de prisão em aberto, emitido pela justiça do estado de Santa Catarina pelo crime de estupro de vulnerável.

Carro de suspeito era roubado | Foto: Divulgação | Polícia Militar

>> VÍDEO: Moto pega fogo após bater em carro na Av. Vasco da Gama



>> Jovem é espancado após tentativa de assalto no Subúbio de Salvador

Em seguida, foram realizadas consultas no sistema policial e foi comprovado que o veículo que o suspeito dirigia, tinha sinais de adulteração e apresentava restrição de roubo.

O homem e o veículo foram direcionados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.