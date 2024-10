Populares acusam motorista de atropelar mulher em Águas Claras

Diversos populares de aglomeraram no local do incidente - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

As eleições municipais concentram um grande número de gente nas ruas durante todo o domingo, 6. No bairro de Águas Claras, em Salvador, uma mulher acabou desmaiando após, supostamente, ter sido atropelada por um ônibus do sistema Integra. O incidente ocorreu na Rua Dr. Jorge Costa Andrade, próximo à rotula de Cajazeiras 3.

Após o impacto, a mulher caiu no chão desacordada, causando a fúria dos familiares que estavam com ela. O motorista do ônibus, que fazia a linha 1713 (Águas Claras x Terminal Águas Claras), parou para entender o acontecido, mas logo deixou o local com receio de sofrer agressões.

A vítima logo voltou a ficar consciente, mas se queixou de fortes dores no braço e não conseguiu fazer movimentos bruscos. Ela estava rodeada por populares que tentavam ajudar e alguns curiosos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Uma estudante de enfermagem, que preferiu não se identificar, tentou ajudar com os primeiros socorros, mas reclamou de não ser ouvida por outras pessoas que tentavam ajudar. A filha da vítima deixou o local na tentativa de localizar o motorista do ônibus.