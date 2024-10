Mulher é morta perto de data do casamento e vai ser enterrada vestida de noiva

Francisca Marcela da Silva Ribeiro morreu no domingo - Foto: Acervo pessoal

Uma mulher de 33 anos foi morta depois de ser atingida durante uma troca de tiros entre um policial militar e dois criminosos na Zona Sul de São Paulo. A vítima foi identificada como Francisca Marcela da Silva Ribeiro e o crime aconteceu no domingo, 6, apenas 20 dias antes do seu casamento.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o PM estava de folga e interveio no roubo de uma moto. Os dois ladrões, de 20 e 22 anos, foram presos em flagrante. Um deles está internado.

Francisca Marcela, que estava no mesmo local, foi atingida na troca de tiros. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O g1 apontou que, conforme a família, a mulher iria se casar no próximo dia 26 de outubro. A cunhada da vítima informou que Francisca será enterrada com o vestido que usaria no dia do casamento.

O crime foi registrado no 26º Distrito Policial do Sacomã como roubo de veículo, morte suspeita e legítima defesa.