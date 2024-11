Presos tentam fugir após fingirem necessidade de atendimento médico

Três dos presos envolvidos na tentativa de fuga foram transferidos para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino - Foto: Reprodução/TV Globo

Um grupo de presos custodiados no presídio Nelson Hungria, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tentaram fugir neste domingo, 10. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), a ação foi desmobilizada por uma equipe que atua na unidade prisional.

Ainda segundo a Seap, homens que ocupavam o setor de seguro (área reservada a custodiados que precisam ficar isolados do coletivo de presos) tentaram imobilizar um policial penal após um preso fingir que estava necessitando de atendimento médico.

Três dos presos envolvidos na tentativa de fuga foram transferidos para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, Bangu 1, unidade de segurança máxima, os demais seguem no isolamento do Presídio Nelson Hungria.