"Não vou abandoná-lo", garante mãe do Maníaco do Parque

Maníaco do Parque - Foto: Reprodução

Apesar da condenação de 289 anos de prisão, Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníacodo Parque, podedeixar a prisão em 2028, 30 anos após sua detenção em 1998. Maria Helena, mãe do acusado, acredita que ele está pronto para viver em sociedade.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, a mãe revelou que o filho que não responde quando perguntam pelo 'Maníaco do Parque' por odiar o apelido.

Para a mãe, Francisco disse que não cometeu os crimes. O encontro entre os dois aconteceu quando ele estava preso, no nono andar do prédio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em São Paulo. "Pediram para eu perguntar se ele tinha feito aquilo mesmo. Perguntei baixinho, no ouvido, abraçada nele. Francisco disse que não", contou a mãe. Após o encontro, ele confessou para a polícia.

A família diz ter certeza que ele pode viver em sociedade novamente, mesmo sem nunca ter recebido tratamento na cadeia. "Como eu poderia deixar um filho, com todas as coisas que aconteceu, perambulando pelo mundo? Ele deixou de ser uma pessoa má, não vou abandonar e nem falar mal dele para ninguém", diz Helena.

Já o irmão mais velho diz que será 'a sombra de Francisco' quando ele sair da cadeia. Para a reportagem do "Domingo Espetacular", ele disse que "precisa saber as ideias" que o irmão tem e que estará disponível para protegê-lo e vigiá-lo após a soltura. "Se ele estiver com atitude errado, falo para as autoridades que não vai dar certo", contou.