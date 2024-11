BRASIL Governo federal prepara decreto de Indulto de Natal Documento será assinado pelo presidente Lula em dezembro Por Da Redação | Portal MASSA! 11/11/2024 - 12:14 h

Mesmo com as reuniões e a ‘aprovação’ do ministro, a palavra final sobre como vai funcionar o decreto será de Lula. - Foto: Ilustrativa/Arquivo/Agência Brasil

Proposta para "saidinha de Natal" de alguns presos foi preparada pelo Governo Federal. A documentação será enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Conselho Nacional de Política Penitenciária (CNPCP). A fase de audiências públicas para escutar sugestões sobre o indulto natalino chegou ao fim na última terça-feira (5), por parte do órgão ligado ao Ministério da Justiça. Leia Mais: >> Atletas baianos viajam para o Pan-Americano de Ginástica Aeróbica

>>Audiência na Câmara discute renegociações de concessões rodoviárias O último encontro aconteceu no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e agora a minuta será entregue ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Mesmo com as reuniões e a ‘aprovação’ do ministro, a palavra final sobre como vai funcionar o decreto será de Lula. Em dezembro do ano passado, durante o primeiro ano de governo, o ‘presida’ liberou mulheres condenadas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, portadoras de deficiência e presos com idade avançada.

